Німеччина пообіцяла передати Україні ППО IRIS-T та 100 танків – Міноборони країни

Жовтень, 08 в 21:53

Німеччина оголосила про додаткові постачання зброї Україні, зокрема, обіцяє відправити ЗСУ танки із Греції та Словаччини.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт під час відвідин дислокованих у Литві німецьких військ.

Вона пообіцяла, що Україна отримає систему ППО IRIS-T, і загалом 100 танків із Греції та Словаччини.

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Також Ламбрехт зазначила, що країнам НАТО потрібно працювати над зміцненням своєї оборони.

– Ми живемо в серйозні часи, і в такі часи також важливо знати, де у нас є недоліки у захисті. Протиповітряна оборона – одна з таких областей, де необхідно діяти терміново, – сказала вона.

Ламбрехт повідомила про намір Німеччини на тлі зростаючої небезпеки створити нову бронетанкову піхотну бригаду, яку можна буде швидко перекинути до Литви у разі потреби.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна розраховує, що Німеччина виконає зобов’язання щодо зміцнення системи протиповітряної оборони.

Раніше Німеччина пообіцяла передати України ППО IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс, призначений для знищення літаків, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет.