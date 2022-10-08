Октябрь, 08 в 19:32

Российские оккупанты жалуются на количество раненых и убитых на войне в Украине.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор солдата РФ с женой, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны.

— Только с человеком познакомился — уже либо 300-й, либо 200-й, б*я. Прилеты частые сюда, на*уй, к нам. Только позвонишь и начинается: в это место, на*уй, х*ярит миномет. Короче, с нашей бригады — вот нас было 19 человек, а осталось 4 человека, — рассказал оккупант.

По словам военнослужащего РФ, на войне от новомобилизованных солдат не будет никакой пользы.

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— Ну, какая помощь от них, бл*? Пригонят народу, скажут: Идите в наступление, на*уй. А наступление — это пи*дец, — добавил он.

Ранее СБУ обнародовала телефонный разговор, в котором оккупант жалуется на нехватку боеприпасов и командиров, которые экономят боекомплект.

Россиянин отметил, что на фронте ВСУ крепко держат оборону и уничтожают захватчиков просто “пачками”

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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