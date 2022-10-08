Жовтень, 08 в 19:32

Російські окупанти жаліються на кількість поранених та вбитих на війні в Україні.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова солдата РФ з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

– Тільки з людиною познайомився – вже або 300-й або 200-й, б*я. Прильоти часті сюди, на*уй, до нас. Тільки зателефонуєш і починається: у це місце, на*уй, х*ярить міномет. Коротше, з нашої бригади – ось нас було 19 людей, а залишилося 4 людини, – розповів окупант.

За словами військовослужбовця РФ, на війні від новомобілізованих солдатів не буде жодної користі.

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– Ну, яка допомога від них, бл*? Пригонять народу, скажуть: Ідіть у наступ, на*уй. А наступ – це пі*дєц, – додав він.

Раніше СБУ оприлюднила телефонну розмову, в якій окупант жаліється на нестачу боєприпасів та командирів, які економлять боєкомплект.

Росіянин зазначив, що на фронті ЗСУ міцно тримають оборону та нищать загарбників просто “пачками”.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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