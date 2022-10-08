Оккупанты обустраивали пыточные почти во всех захваченных городах и селах — Енин
Российские оккупанты почти во всех захваченных украинских городах и селах обустраивали пыточные для местных.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
По его словам, пыточные делали зачастую в местных отделениях полиции.
Сейчас смотрят
— Фактически каждый город или поселок, освобожденный от оккупантов, имел в той или иной форме пыточную. Недавно мы координировали работу правоохранителей в освобожденных городах, и там одна за другой оказывались эти места для пыток — и в Большом Бурлуке, Казачьей Лопани, Волчанске, Балаклее, — отметил Енин.
Источник: НВ
Фото: Сергей Болвинов