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Факты / Україна

Оккупанты обустраивали пыточные почти во всех захваченных городах и селах — Енин

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты обустраивали пыточные почти во всех захваченных городах и селах — Енин

Российские оккупанты почти во всех захваченных украинских городах и селах обустраивали пыточные для местных.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, пыточные делали зачастую в местных отделениях полиции.

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— Фактически каждый город или поселок, освобожденный от оккупантов, имел в той или иной форме пыточную. Недавно мы координировали работу правоохранителей в освобожденных городах, и там одна за другой оказывались эти места для пыток — и в Большом Бурлуке, Казачьей Лопани, Волчанске, Балаклее, — отметил Енин.

Источник: НВ

Фото: Сергей Болвинов

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