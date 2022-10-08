Октябрь, 08 в 6:35

Российские оккупанты почти во всех захваченных украинских городах и селах обустраивали пыточные для местных.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, пыточные делали зачастую в местных отделениях полиции.

Сейчас смотрят

— Фактически каждый город или поселок, освобожденный от оккупантов, имел в той или иной форме пыточную. Недавно мы координировали работу правоохранителей в освобожденных городах, и там одна за другой оказывались эти места для пыток — и в Большом Бурлуке, Казачьей Лопани, Волчанске, Балаклее, — отметил Енин.

Источник: НВ

Фото: Сергей Болвинов