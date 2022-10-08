Жовтень, 08 в 6:35

Загарбники майже у всіх захоплених українських містах та селах облаштовували катівні для місцевих.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

За його словами, катівні робили в місцевих відділках поліції.

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– Фактично кожне місто чи селище, звільнене від окупантів, мало у тій чи іншій формі катівню. Нещодавно ми координували роботу правоохоронців у звільнених містах, і там одна за одною виявлялися ці катівні – і у Великому Бурлуку, Козачій Лопані, Вовчанську, Балаклії, — зазначив Єнін.

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів про тортури місцевих мешканців села Піски-Радьківські Ізюмського району.

Наприклад, один місцевий житель розповів, що його тримали в полоні без явної мети. А одному молодому цивільному хлопцю окупанти прострелили ногу за вигук Слава Україні!.

Також на Харківщині в селі Піски-Радьківські в підвалі одного з домів окупанти утримували полонених. Сусіди постійно чули крики звідти. Наразі поліції точно відомо про катування, зокрема закопування та викопування в землю заживо та застосування протигаза з тліючою ганчіркою.

Джерело: НВ

Фото: Сергій Болвінов