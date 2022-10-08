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Факты / Україна

После взрыва на Крымском мосту с обеих сторон образовалась пробка из кораблей

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
російські кораблі
Фото: Depositphotos

После пожара на Крымском мосту в районе Керченского пролива наблюдается пробка из кораблей.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга движения кораблей и судов Marine Traffic.

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На карте видно, что десятки судов находятся на месте в Азовском море. Они ждут прохода через мост. Со стороны Черного моря также образовалась пробка из десятка судов.

Напомним, утром 8 октября возник пожар на Крымском мосту. Российский Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что на мосту взорвали грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Сейчас на обеих частях моста движение закрыто. Так называемые местные власти объявили о запуске паромной переправы.

Российские СМИ со ссылкой на оккупационную власть пишут, что на Крымском мосту частично обрушились два автомобильных пролета.

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