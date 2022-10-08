Жовтень, 08 в 13:02

Після пожежі на Кримському мосту в районі Керченської протоки спостерігається затор із кораблів.

Про це свідчать дані системи моніторингу руху кораблів та суден Marine Traffic.

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На карті видно, що десятки суден стоять на місці в Азовському морі. Вони чекають на прохід через міст. З боку Чорного моря також утворився затор із десятка суден.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня виникла пожежа на Кримському мосту. Російський Національний антитерористичний комітет (НАК) заявив, що на мосту підірвали вантажний автомобіль, внаслідок чого загорілись сім паливних цистерн залізничного складу.

Наразі на обох частинах мосту рух закритий. Так звана місцева влада оголосила про запуск поромної переправи.

Російські ЗМІ з посиланням на окупаційну владу пишуть, що на Кримському мосту частково обвалились два автомобільні прольоти.