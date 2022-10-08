Жовтень, 08 в 18:09

Успішний контрнаступ Збройних сил України на фронті породив надію серед західних чиновників та експертів, що війна може закінчитися до Різдва.

Українські захисники можуть витіснити окупантів з Донбасу на територію Росії до кінця року. Про це пише The Times з посиланням на джерело в британському уряді.

У виданні зазначають, що Україна віддає перевагу повільнішому, але водночас більш тактичному підходу, який дозволяє зберегти життя особового складу. Проте зимової паузи у війні, швидше за все, не передбачається.

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Своєю чергою колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес заявив, що немає жодних сумнівів у руйнуванні російських ліній оборони.

– З огляду на все те, що ми бачимо, є відчуття колапсу, принаймні на Донбасі, і я вірю, що до кінця року росіяни будуть витіснені за лінію 23 лютого. Це армія, яка зазнала поразки, — сказав генерал.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 227-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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