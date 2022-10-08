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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повернеться до України після візиту до РФ.

Про це він поінформував у своєму Twitter-акаунті. Візити Гроссі стосуються створення зони безпеки довкола Запорізької атомної електростанції.

– Відновлення прямих обстрілів єдиного зовнішнього джерела енергії ЗАЕС – вкрай безвідповідальний крок. Потрібно захистити Запорізьку АЕС. Незабаром я поїду до Росії, а потім – знову в Україну, щоб узгодити зону безпеки. Це нагальне завдання, – наголосив він.

The resumption of direct shelling, hitting #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant’s sole source of external power, is tremendously irresponsible. #ZNPP must be protected. I will soon travel to ???????? Russia & again to ???????? Ukraine to agree on a protection zone. This is an imperative. https://t.co/adL9e6qJkp Зараз дивляться — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 8, 2022

Раніше голова МАГАТЕ пояснював, що планує доповісти президенту України Володимиру Зеленському про результати переговорів у Москві.

Гроссі може відвідати РФ на початку наступного тижня. Днями він прибув до Києва та зустрівся із Зеленським.

Варто зазначити, що сьогодні вночі російські окупаційні війська знову обстріляли територію Запорізької АЕС та пошкодили останню лінію зв’язку з енергосистемою України. Тож ЗАЕС була повністю знеструмлена.

Тепер робота станції залежить від дизель-генераторів, які забезпечують електроенергію для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки.

За даними МАГАТЕ, всі системи безпеки станції продовжують отримувати живлення та працюють у штатному режимі. Палива для дизель-генераторів вистачить щонайменше на десять днів. Інженери ЗАЕС уже розпочали ремонт пошкодженої лінії електропередачі.

Днями Рафаель Гроссі анонсував збільшення місії МАГАТЕ на АЕС удвічі – з двох до чотирьох осіб.

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Джерело: МАГАТЕ