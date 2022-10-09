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Факты / Україна

“Аресты” военных в Москве: Грабский объяснил, кто за этим стоит

Валентина Летяк, редактор ленты
“Аресты” военных в Москве: Грабский объяснил, кто за этим стоит

Военный эксперт Сергей Грабский высказал свое мнение относительно информации, распространенной накануне ГУР Минобороны Украины о якобы массовых задержаниях и арестах российских военных в Москве.

– По-моему, это элемент информационно-психолочной операции, поскольку когда такие аресты происходят, то, конечно, о них никто ничего не знает, показательных действий никто не проводит. И третье – а зачем арестовывать? В таком случае это свидетельство того, что они что-то не досмотрели. А так всегда можно списать на внешние силы, – заявил он в эфире телемарафона.

В то же время Грабский подчеркнул, что такие операции очень важны, потому что они сеют панику и недоверие в рядах противника.

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Накануне после пожара на Крымском мосту ГУР Минобороны распространило информацию о том, что в Москве начались задержания и аресты военных, а движение в центре российской столицы перекрыто.

Фото: ГУР

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