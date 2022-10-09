“Арешти” військових у Москві: Грабський пояснив, хто за цим стоїть

Жовтень, 09 в 12:19

Військовий експерт Сергій Грабський висловив свою думку щодо інформації, яку поширило напередодні ГУР Міноборони України про нібито масові затримання та арешти російських військових у Москві.

– На мою думку, це елемент інформаційно-психологічної операції, оскільки, коли такі арешти відбуваються, то, звісно, про них ніхто нічого не знає, показових дій ніхто не проводить. І третє – а навіщо заарештовувати? У такому разі це свідчення того, що вони щось не догледіли. А так завжди можна списати на зовнішні сили, – заявив він в ефірі телемарафону.

Водночас Грабський наголосив, що такі операції дуже важливі, тому що сіють паніку і недовіру в лавах противника.

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Напередодні після пожежі на Кримському мосту ГУР Міноборони України поширило інформацію про те, що у Москві почалися затримання та арешти військових, а рух у центрі російської столиці перекрито.

Фото: ГУР