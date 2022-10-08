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Факты / Світ / Росія

В Москве начались аресты военных, движение в центре перекрыто — ГУР

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Москве начались аресты военных, движение в центре перекрыто — ГУР

В столице России проводятся меры по задержанию военных, из-за чего движение в центре перекрыто.

— В российской столице начался комплекс “мер” направленных против военных, — говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

Сообщается, что в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, так называемой элиты РОСгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

— Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировании военных. Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность, — добавляют в украинской разведке.

Напомним, что примерно неделю назад в столице российской Тувы Кызыле состоялся немногочисленный митинг против частичной мобилизации. Тогда за 5 минут задержали почти 30 женщин.

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26 сентября в Дагестане прошли протесты против мобилизации. На улицы Махачкалы и Хасавюрта вышли сотни человек. Полиция жестоко задерживала митингующих, но они пытались сопротивляться.

Фото: ГУР

Источник: ГУР
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