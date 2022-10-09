Октябрь, 08 в 23:43

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем могли ударить по Крымскому мосту.

Он отметил, что российские военные придумывают разные причины взрыва, среди которых нарушение правил пожарной безопасности и самоубийца на грузовике, который подорвался.

— Смертник на грузовике не смог бы обвалить три пролета моста. Тем более что подрыв грузовика для моста – это воздушный взрыв. Высота кузова – примерно 1,20 метров, и если внутри фургончика была бы взрывчатка – для моста это был бы воздушный взрыв, это значит, что на мост повлияла бы только ударная волна. А чтобы создать ударную волну такой мощности – потребовался бы очень мощный заряд. Эта версия никак не клеится к тому, что причиной взрыва был смертник, который себя взорвал — сказал военный эксперт.

Жданов отметил, что в России даже предположить не могут, что ко взрыву причастна Украина. Этот вариант станет катастрофой, которая повлечет за собой новую волну политического кризиса внутри РФ.

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— Если нашли средство, которое достало до этого моста, то ему больше не жить. Эти пролеты будут добиты. Если начнут ремонт – еще раз добьют. Вспомните Антоновский мост. Считайте, что это была генеральная репетиция, только там были HIMARS, которые не могли разрушить пролет, а тут что-то очень мощное, что снесло несколько пролетов автомобильной части, — добавил Жданов.

Источник: Олег Жданов