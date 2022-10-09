Все пролеты будут добиты: Жданов рассказал, чем ударили по Крымскому мосту
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем могли ударить по Крымскому мосту.
Он отметил, что российские военные придумывают разные причины взрыва, среди которых нарушение правил пожарной безопасности и самоубийца на грузовике, который подорвался.
— Смертник на грузовике не смог бы обвалить три пролета моста. Тем более что подрыв грузовика для моста – это воздушный взрыв. Высота кузова – примерно 1,20 метров, и если внутри фургончика была бы взрывчатка – для моста это был бы воздушный взрыв, это значит, что на мост повлияла бы только ударная волна. А чтобы создать ударную волну такой мощности – потребовался бы очень мощный заряд. Эта версия никак не клеится к тому, что причиной взрыва был смертник, который себя взорвал — сказал военный эксперт.
Жданов отметил, что в России даже предположить не могут, что ко взрыву причастна Украина. Этот вариант станет катастрофой, которая повлечет за собой новую волну политического кризиса внутри РФ.
— Если нашли средство, которое достало до этого моста, то ему больше не жить. Эти пролеты будут добиты. Если начнут ремонт – еще раз добьют. Вспомните Антоновский мост. Считайте, что это была генеральная репетиция, только там были HIMARS, которые не могли разрушить пролет, а тут что-то очень мощное, что снесло несколько пролетов автомобильной части, — добавил Жданов.
Источник: Олег Жданов