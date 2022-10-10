Жовтень, 10 в 11:08

Зранку понеділка, 10 жовтня російські війська запустили по території України вже 75 ракет.

Про це поінформував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, понад 40 ракет знешкодили українські сили ППО (протиповітряної оборони).

– Країна-терорист РФ завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО, – повідомив Залужний.

Він наголосив, що ЗСУ роблять все можливе, щоб захистити українців. Однак атака РФ триває, тож громадянам потрібно залишатися в укриттях.

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Як відомо, війська РФ вдарили сьогодні по центру Києва, зокрема, біля Національного університету ім. Тараса Шевченка. Загинули щонайменше п’ятеро мирних киян, є поранені.

Через ракетні удари РФ зупинено рух метрополітену в столиці.

Вибухи також лунали в Дніпрі, Житомирі, Обухові, на Хмельниччині, в Київській області, у Тернополі, у Львові.

З багатьох міст надходить інформація про проблеми з електропостачанням після масованого ракетного удару РФ по Україні (зокрема, в Харкові, Полтаві та Львові).