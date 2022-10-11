Жовтень, 11 в 12:55

У вівторок, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Учасники засідання розглянули низку важливих питань. Зокрема, обговорили ситуацію на передовій, подальші кроки деокупації українських територій, відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський доповів про перебіг ліквідації наслідків руйнувань, спричинених масованими ракетними ударами російської армії, а також про заходи, яких вживають для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

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Учасники засідання розглянули підготовку армії до зимового періоду.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки долучилися: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів.