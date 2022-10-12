По всій країні доволі швидко й ефективно відбуваються відновлювальні роботи – Зеленський

Жовтень, 11 в 22:15

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому звернені заявив, що 11 жовтня РФ здійснила другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави.

Зокрема він повідомив, що за сьогоднішній ранок країною-агресором було випущено 28 ракет, із них 20 збито. Також з понад 15 безпілотників, серед яких майже всі – іранські ударні, більшість було збито.

Також Зеленський зазначив, що по всій країні доволі швидко й ефективно відбуваються відновлювальні роботи.

Зараз дивляться

– Якби ще не сьогоднішні удари, то вже поновили б енергопостачання, водопостачання і зв’язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб’ється додатково лише одного: трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування – всюди буде оновлена інфраструктура. Де були втрати – вже є або ще будуть будівництва. Де були будь-які надії ворога – будуть руїни російської державності, – говорить голова держави.

Крім того, президент нагадав про необхідність обмежити споживання енергії з 17-ї до 22-ї.

– Завдяки нашій із вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні десяту частину енергії, що дало змогу системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути – берегти чверть електрики саме в ці пікові години. Сьогодні і найближчим часом варто це робити, – каже Зеленський.

Також він повідомив, що під час позачергового саміту G7, який був скликаний німецьким головуванням за ініціативою України, обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію.