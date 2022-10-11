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Факти / Світ

Столтенберг заявив про готовність НАТО до будь-яких загроз, включаючи ядерні

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генсекретар Єнс Столтенберг заявив на пресконференції у вівторок, 11 жовтня, що НАТО готова до будь-яких загроз, включаючи ядерні. Він попередив, що наслідки будуть найсерйознішими за будь-якого застосування Росією ядерної зброї, зокрема на території України.

– НАТО готова до будь-якої загрози, будь-якого нападу на будь-якого союзника по НАТО… Росія знає, що перемогти в ядерній війні неможливо і починати її не слід. Ми чітко донесли до Росії, що наслідки будуть найсерйознішими, якщо Росія скористається ядерною зброєю в будь-якому контексті, зокрема в Україні, – сказав генсекретар НАТО, відповідаючи на запитання щодо готовності до ядерної загрози.

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