Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Электроснабжение восстановлено в 4 тыс. населенных пунктов и для миллионов потребителей — Шмыгаль

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Электроснабжение восстановлено уже почти для 4-х тысяч населенных пунктов и миллионов потребителей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

– Украина была готова к тому, что Россия попытается уничтожить важные инфраструктурные объекты – разрабатывались разные сценарии реагирования. Украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме, — сказал он.

Читайте
Повлияет ли атака РФ на начало отопительного сезона и будут ли обстрелы зимой - Галущенко

Кроме того, Шмыгаль отметил, что Украина не запрашивала аварийную помощь у Европы, так как дефицита мощностей нет.

Сейчас смотрят

– Прямо сейчас продолжаются ремонтные работы. В то же время, все должны быть готовы к временным перебоям с электроэнергией. Там, где это необходимо, во избежание перегрузки энергетических сетей выключается свет по графику. Просим всех с пониманием относиться к этой ситуации, – предупредил премьер.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка