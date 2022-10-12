Электроснабжение восстановлено в 4 тыс. населенных пунктов и для миллионов потребителей — Шмыгаль

Октябрь, 12 в 17:50

Электроснабжение восстановлено уже почти для 4-х тысяч населенных пунктов и миллионов потребителей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

– Украина была готова к тому, что Россия попытается уничтожить важные инфраструктурные объекты – разрабатывались разные сценарии реагирования. Украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме, — сказал он.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что Украина не запрашивала аварийную помощь у Европы, так как дефицита мощностей нет.

Сейчас смотрят