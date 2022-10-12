Электроснабжение восстановлено в 4 тыс. населенных пунктов и для миллионов потребителей — Шмыгаль
Электроснабжение восстановлено уже почти для 4-х тысяч населенных пунктов и миллионов потребителей.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
– Украина была готова к тому, что Россия попытается уничтожить важные инфраструктурные объекты – разрабатывались разные сценарии реагирования. Украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме, — сказал он.
Кроме того, Шмыгаль отметил, что Украина не запрашивала аварийную помощь у Европы, так как дефицита мощностей нет.
– Прямо сейчас продолжаются ремонтные работы. В то же время, все должны быть готовы к временным перебоям с электроэнергией. Там, где это необходимо, во избежание перегрузки энергетических сетей выключается свет по графику. Просим всех с пониманием относиться к этой ситуации, – предупредил премьер.