Електропостачання відновлено у 4 тис. населених пунктів та для мільйонів споживачів – Шмигаль

Жовтень, 12 в 17:50

Електропостачання відновлено вже для майже 4-х тисяч населених пунктів та мільйонів споживачів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

– Україна була готова до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об’єкти — розроблялися різні сценарії реагування. Українська енергосистема наразі функціонує в нормальному режимі, – каже він.

Крім того, Шмигаль зазначив, що Україна не запитувати аварійну допомогу у європейських сусідів, адже дефіциту потужностей немає.

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