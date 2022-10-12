Електропостачання відновлено у 4 тис. населених пунктів та для мільйонів споживачів – Шмигаль
Електропостачання відновлено вже для майже 4-х тисяч населених пунктів та мільйонів споживачів.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.
– Україна була готова до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об’єкти — розроблялися різні сценарії реагування. Українська енергосистема наразі функціонує в нормальному режимі, – каже він.
Крім того, Шмигаль зазначив, що Україна не запитувати аварійну допомогу у європейських сусідів, адже дефіциту потужностей немає.
– Прямо зараз продовжуються ремонтні роботи. Водночас усі мають бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Там, де це необхідно, для уникнення перевантаження енергетичних мереж вимикається світло за графіком. Просимо всіх із розумінням ставитися до цієї ситуації, – попередив прем’єр.