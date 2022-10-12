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Факти / Україна

Електропостачання відновлено у 4 тис. населених пунктів та для мільйонів споживачів – Шмигаль

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Електропостачання відновлено вже для майже 4-х тисяч населених пунктів та мільйонів споживачів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

– Україна була готова до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об’єкти — розроблялися різні сценарії реагування. Українська енергосистема наразі функціонує в нормальному режимі, – каже він.

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Крім того, Шмигаль зазначив, що Україна не запитувати аварійну допомогу у європейських сусідів, адже дефіциту потужностей немає.

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– Прямо зараз продовжуються ремонтні роботи. Водночас усі мають бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Там, де це необхідно, для уникнення перевантаження енергетичних мереж вимикається світло за графіком. Просимо всіх із розумінням ставитися до цієї ситуації, – попередив прем’єр.

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