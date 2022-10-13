Жовтень, 12 в 23:21

Генасамблея ООН 12 жовтня проголосувала за проєкт резолюції, яка засуджує спробу Росії анексувати чотири українські окуповані регіони.

Під час голосування 143 країни проголосували за, коли проти віддали голоси лише п’ять держав. Утримались від голосування 35 країн – членів ООН.

Країни, які голосували проти, традиційно – Росія, Нікарагуа, Білорусь, Сирія і КНДР.

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Перед голосуванням відбувались дебати щодо проєкту резолюції, які почались ще 10 жовтня. Більшість представників держав – членів ООН під час виступів засудили російську агресію проти України, а також згадали терористичні атаки Росії українських міст 10 жовтня. Це відбувалось як доповнення до того, що країни казали про засудження псевдореферендумів, проведених Росією.

На результати голосування вже відреагував президент Володимир Зеленський.

– Дякую всім 143 державам, які підтримали історичну резолюцію ГА ООН “Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН”. Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі, – написав він.

Дякую всім 143 державам, які підтримали історичну резолюцію #ГАООН «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН». Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі! pic.twitter.com/tL2jgedSAu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2022

Резолюція, за яку відбувалось голосування, є відповіддю на оголошену минулого місяця анексію Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України після організованих Кремлем “референдумів”, які український уряд і Захід відкинули як фіктивні голосування, проведені на окупованій землі в умовах воєнних дій.

У проєкті резолюції заявлено, що дії Москви порушують суверенітет і територіальну цілісність України, несумісні з принципами Статуту ООН, “не мають юридичної сили відповідно до міжнародного права і не є підставою для будь-якої зміни статусу цих регіонів України”.

Резолюція також вимагає, щоб Росія “негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів”.

У документі закликають до “деескалації нинішньої ситуації та мирного розв’язання конфлікту шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва та інших мирних засобів”, що поважають суверенітет, територіальну цілісність і міжнародно визнані кордони України.

До початку дебатів, 10 жовтня, Генасамблея ООН вдруге підтримала процедуру відкритого голосування за резолюцію проти “референдумів”. Посол Росії в ООН Василь Небензя наголошував, щоб під час засідання ГА ООН голосування проходило у таємному режимі, але його пропозицію відхилила більшість країн.

Раніше більш впливова Рада безпеки ООН, чиї резолюції мають обов’язкову юридичну силу, не змогла вжити заходів до псевдореферендумів через право вето Росії, яке вона використала 29 вересня, щоб заблокувати засудження незаконних спроб РФ анексувати українські території. На відміну від цього, Генеральна Асамблея, де немає права вето, схвалила три резолюції, які відображають світову думку, але не є юридично обов’язковими.