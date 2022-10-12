Россия не способна получить преимущество в воздухе, что исключает возможность ковровых бомбардировок Украины — ISW

Октябрь, 12 в 9:07

Стиль ведения войны новоназначенного командующего российской группировкой Сергея Суровикина не объясняет волну массированных ракетных ударов по Украине 10-11 октября и вряд ли приведет к существенным изменениям в российских операциях.

Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны ISW.

Как пишут аналитики, кого бы ни назначили командующим театром военных действий, он должен был контролировать удары крылатыми ракетами 10 октября, которые, по данным украинской разведки, были запланированы еще 2 октября.

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Суровикин был назначен 8 октября. Аналитики считают, что вероятно, российские военные чиновники координировали назначение Суровикина и ракетные удары по украинской критической инфраструктуре 10 октября, чтобы возобновить восприятие российского Министерства обороны. Оно очевидно заинтересовано в восстановлении собственного публичного стиля, и информационный эффект от ракетных ударов 10 октября и назначение Суровикина, героя экстремистского националистического российского информационного пространства, возможно, призвано удовлетворить самые громкие голоса в этом пространстве.

Назначение Суровикина не приведет к дальнейшей “сириизации” российских операций в Украине, потому что боевое пространство в Украине принципиально отличается от боевого пространства в Сирии. Россия в Украине сталкивается с совершенно другими проблемами. Ей не удается достичь преимущества в воздухе и она не может начать такие “ковровые бомбардировки” по всей Украине, которые она проводила в Сирии.

Поэтому в ISW считают маловероятным, что назначение Суровикина приведет к фундаментальным изменениям в российских операциях в Украине, пока западные сторонники Украины будут продолжать поставлять Киеву средства ПВО.

По мнению аналитиков частью российского способа ведения войны стало пренебрежение международным правом и энтузиазм к жестокому обращению с гражданскими.

Источник: ISW