Оккупанты выпустили по Никополю более 100 снарядов: трое пострадавших, в том числе 6-летний ребенок

Враг семь раз накрыл огнем из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

– На мирный Никополь выпустил более 100 снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые.

В городе изуродовано более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.

В Марганецкой и Мировской общинах обошлось без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются, — говорится в сообщении.