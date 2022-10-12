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Факты / Україна

Оккупанты выпустили по Никополю более 100 снарядов: трое пострадавших, в том числе 6-летний ребенок

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Оккупанты выпустили по Никополю более 100 снарядов: трое пострадавших, в том числе 6-летний ребенок

Враг семь раз накрыл огнем из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

– На мирный Никополь выпустил более 100 снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые.

В городе изуродовано более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.

В Марганецкой и Мировской общинах обошлось без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко

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