Оккупанты выпустили по Никополю более 100 снарядов: трое пострадавших, в том числе 6-летний ребенок
Враг семь раз накрыл огнем из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
– На мирный Никополь выпустил более 100 снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые.
В городе изуродовано более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.
В Марганецкой и Мировской общинах обошлось без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются, — говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко