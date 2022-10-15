Октябрь, 14 в 22:15

Западные чиновники тайно занимаются “предусмотрительным планированием”, чтобы предотвратить хаос и панику в своих странах в случае, если Россия взорвет ядерную бомбу в Украине или где-то рядом.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника, знакомого с вопросом.

Хотя ядерный кризис считается крайне маловероятным, источник издания сообщил, что официальные лица на международном уровне пересматривают планы по оказанию экстренной поддержки и успокоению населения, опасающегося ядерной эскалации.

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The Guardian указывает, что намеки на подобные размышления появились ранее на брифинге одного из чиновников, которого спросили, будут ли приняты меры для предотвращения панических покупок или массового бегства людей из городов в страхе перед эскалацией после ядерного удара.

Чиновник сказал, что правительства Запада занимаются “предусмотрительным планированием целого ряда возможных сценариев”, хотя они подчеркнули, что любое применение Россией ядерного оружия в войне было бы одним из наиболее неприемлемых.

Издание отмечает, что социальные информационные кампании и даже школьные справки о том, как выжить в ядерной войне, были характерной чертой холодной войны, как, например, кампания “пригнись и укройся” в США в 1950-х годах.

Подобные кампании нередко критиковали и высмеивали за их предположение о том, что можно выжить в тотальном ядерном конфликте, хотя в данном случае акцент делается на предотвращении общественной паники из-за страха перед неконтролируемой ядерной эскалацией, которая приведет к тому, что крупные города станут мишенями, пишет The Guardian.

Генеральный секретарь Кампании за ядерное разоружение Кейт Хадсон сказала, что современное “предусмотрительное планирование” стран Запада напоминает подобные кампании из середины прошлого века.

— Это “разумное планирование” напоминает кампанию британского правительства времен холодной войны “Защити и выживи”, которая была осуждена CND как создающая ложное впечатление, что ядерную атаку можно пережить, побелив окна и другие несущественные вещи, — сказала она.

Поскольку с сентября Москва терпит поражения на поле боя в Украине, Владимир Путин усилил ядерную риторику, заявив в прошлом месяце, что он будет использовать “все доступные средства” для защиты российской территории.

Западный чиновник сказал, что комментарии российского президента о применении ядерного оружия были “глубоко безответственными”, и ни одна другая страна не говорит о ядерном оружии.

Вторя комментариям США, чиновник сказал, что любое применение ядерного оружия нарушит табу, которое действует с 1945 года, что “приведет к тяжелым последствиям как для России, так и для всех остальных”.

В конце прошлого месяца Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, заявил, что для Москвы будут “катастрофические последствия”, если она попытается развернуть тактическое ядерное оружие.

Запад не хочет говорить о том, как он может ответить, чтобы сохранить намеренную двусмысленность — и в пятницу чиновник не стал уточнять, что могут предпринять страны, обладающие ядерным оружием. Но ожидается, что во избежание быстрой эскалации любой первоначальный ответ будет неядерным.

В четверг Эммануэль Макрон нарушил правила и заявил, что не будет отдавать приказ об ответных действиях в случае ядерного удара России по Украине. Президент Франции сказал, что фундаментальные интересы страны “не будут напрямую затронуты, если, например, произойдет баллистическая ядерная атака в Украине, в регионе”.

Ранее на этой неделе Джереми Флеминг, глава шпионского агентства GCHQ, заявил, что он не видел никаких признаков того, что Россия готовится применить тактическое ядерное оружие в Украине или вокруг нее. В обязанности его агентства входит отслеживание военных передвижений России и попыток ее вооруженных сил установить ядерную боеголовку в паре с обычной ракетой.

Эксперты обычно считают, что Путин блефует, пытаясь спровоцировать страх и неуверенность на Западе, чтобы США или НАТО не вступили в войну на стороне Украины.