Жовтень, 14 в 22:15

Західні чиновники таємно займаються “завбачливим плануванням”, щоб запобігти хаосу і паніці у своїх країнах у разі, якщо Росія застосує ядерну бомбу в Україні або десь поруч.

Про це пише The Guardian з посиланням на анонімного високопоставленого чиновника, знайомого з питанням.

Хоча ядерна криза вважається вкрай малоймовірною, джерело видання повідомило, що офіційні особи на міжнародному рівні переглядають плани з надання екстреної підтримки та заспокоєння населення, яке побоюється ядерної ескалації.

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The Guardian вказує, що натяки на подібні роздуми з’явилися раніше на брифінгу одного з чиновників, якого запитали, чи буде вжито заходів для запобігання панічним покупкам або масовій втечі людей з міст у страху перед ескалацією після ядерного удару.

Чиновник сказав, що уряди Заходу займаються “завбачливим плануванням цілої низки можливих сценаріїв”, хоча вони підкреслили, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї у війні було б одним із найбільш неприйнятних.

Видання зазначає, що соціальні інформаційні кампанії і навіть шкільні довідки про те, як вижити в ядерній війні, були характерною рисою холодної війни, як, наприклад, кампанія “пригнися і сховайся” у США в 1950-х роках.

Подібні кампанії нерідко критикували і висміювали за їхнє припущення про те, що можна вижити в тотальному ядерному конфлікті, хоча в даному випадку акцент робиться на запобіганні суспільної паніки через страх перед неконтрольованою ядерною ескалацією, яка призведе до того, що великі міста стануть мішенями, пише The Guardian.

Генеральний секретар Кампанії за ядерне роззброєння Кейт Хадсон сказала, що сучасне “завбачливе планування” країн Заходу нагадує подібні кампанії з середини минулого століття.

– Це “розумне планування” нагадує кампанію британського уряду часів холодної війни “Захисти і виживи”, яка була засуджена CND як така, що створює хибне враження, ніби ядерну атаку можна пережити, побіливши вікна та інші несуттєві речі, – сказала вона.

Оскільки з вересня Москва зазнає поразок на полі бою в Україні, Володимир Путін посилив ядерну риторику, заявивши минулого місяця, що він буде використовувати “всі доступні засоби” для захисту російської території.

Західний чиновник сказав, що коментарі російського президента про застосування ядерної зброї були “глибоко безвідповідальними”, і жодна інша країна не говорить про ядерну зброю.

Вторячи коментарям США, чиновник сказав, що будь-яке застосування ядерної зброї порушить табу, яке діє з 1945 року, що “призведе до тяжких наслідків як для Росії, так і для всіх інших”.

Наприкінці минулого місяця Джейк Салліван, радник з національної безпеки США, заявив, що для Москви будуть “катастрофічні наслідки”, якщо вона спробує розгорнути тактичну ядерну зброю.

Захід не хоче говорити про те, як він може відповісти, щоб зберегти навмисну двозначність – і в п’ятницю чиновник не став уточнювати, що можуть зробити країни, які володіють ядерною зброєю. Але очікується, що для уникнення швидкої ескалації будь-яка початкова відповідь буде неядерною.

У четвер Еммануель Макрон порушив правила і заявив, що не буде віддавати наказ про дії у відповідь у разі ядерного удару Росії по Україні. Президент Франції сказав, що фундаментальні інтереси країни “не будуть безпосередньо зачеплені, якщо, наприклад, відбудеться балістична ядерна атака в Україні, в регіоні”.

Раніше цього тижня Джеремі Флемінг, глава шпигунського агентства GCHQ, заявив, що він не бачив жодних ознак того, що Росія готується застосувати тактичну ядерну зброю в Україні або навколо неї. В обов’язки його агентства входить відстеження військових пересувань Росії і спроб її збройних сил встановити ядерну боєголовку в парі зі звичайною ракетою.

Експерти зазвичай вважають, що Путін блефує, намагаючись спровокувати страх і невпевненість на Заході, щоб США або НАТО не вступили у війну на боці України.