Жовтень, 14 в 14:59

Міжнародний Комітет Червоного Хреста закликав забезпечити “негайний і безперешкодний доступ” до всіх українських військовополонених.

Таким чином у МКЧХ відреагували на критику української влади та заклики Києва негайно направити місії до колонії в окупованій Оленівці (Донецька область), де РФ утримує військовополонених.

У заяві організації зазначається, що МКЧХ “поділяє розчарування” щодо відсутності доступу до всіх полонених українських військових.

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В організації уточнили, що з лютого займаються питанням доступу до військовополонених для перевірки умов їх утримання та поводження з ними, а також для інформування їхніх родин.

– Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі, яких ми не змогли побачити, – зазначається в заяві.

В МКЧХ нагадали, що Третя Женевська конвенція зобов’язує сторони міжнародного збройного конфлікту надати представникам Червоного Хреста негайний доступ до всіх військовополонених і право відвідувати їх, де б вони не утримувалися.

В організації запевнили, що місія МКЧХ готова відвідати колонію в Оленівці, проте “не може “проникнути туди силоміць” – потрібен доступ.

– Хочемо наголосити, що наші команди на місцях готові – і були готові протягом місяців – відвідати Оленівську колонію та будь-яке інше місце утримання військовополонених. Однак, окрім надання доступу вищою владою, це вимагає практичних заходів для реалізації на місцях. Ми не можемо силоміць проникнути в місце утримання під вартою чи інтернування, куди нас не допустили, – сказано в заяві.

У зв’язку з цим в організації поінформували, що всі держави зобов’язалися поважати Женевські конвенції. А надання МКЧХ доступу до військовополонених є юридичним зобов’язанням.

В організації уточнили, що місія МКЧХ може вирушити до військовополонених лише завдяки “скоординованим зусиллям зі сторонами конфлікту”.

– І ми просимо їх та міжнародну спільноту підтримати відведену нам роль, – підсумували в МКЧХ.

Напередодні президент України Володимир Зеленський звинуватив МКЧХ у бездіяльності щодо захисту прав українських військовополонених, і закликав представників Червоного Хреста відвідати колонію в Оленівці.

Із заявою виступив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він повідомив, що українська влада поставила МКЧХ безальтернативну вимогу: протягом трьох днів, до 17 жовтня, направити місію для відвідування колонії в Оленівці.

– Ми закликаємо, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього строку не буде отримано підтвердження з боку РФ… Ми закликаємо надіслати місію, яка буде перебувати на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи, – наголосив Єрмак.

Він нагадав, що наприкінці липня в цій колонії під час теракту окупантів загинули десятки захисників України.

Ще у вересні український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що МКЧХ не виконує зобов’язання щодо зустрічей із військовополоненими та контролем за їх утриманням. За його словами, жоден із військових, звільнених з полону РФ, не бачив представника Червоного Хреста.

Джерело: МКЧХ