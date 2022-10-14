Октябрь, 14 в 9:33

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 64 300 российских военных.

По информации Генштаба, за минувшие сутки украинские военные уничтожили 500 захватчиков, 10 танков, 10 артиллерийских систем, пять боевых бронированных машин и сбили 17 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 2 521 (+10);

боевые бронированные машины – 5 172 (+5);

артиллерийские системы – 1566 (+10);

РСЗО – 362 (+5);

средства ПВО – 186 (+3);

самолеты – 268;

вертолеты – 240;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1199 (+17);

крылатые ракеты – 316;

корабли /катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 3944 (+9);

специальная техника – 142 (+2).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Детальнее о том, что происходит на фронте, узнавайте из карты боевых действий в Украине.