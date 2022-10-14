Жовтень, 14 в 9:33

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 64 300 російських військових.

За інформацією Генштабу, за минулу добу українські військові знищили ще 500 загарбників, 10 танків, 10 артилерійських систем, п’ять бойових броньованих машин і збили 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 2 521 (+10);

бойові броньовані машини ‒ 5 172 (+5);

артилерійські системи – 1 566 (+10);

РСЗВ – 362 (+5);

засоби ППО ‒ 186 (+3);

літаки – 268;

гелікоптери – 240;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 199 (+17);

крилаті ракети ‒ 316;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 944 (+9);

спеціальна техніка ‒ 142 (+2).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Детальніше про те, що відбувається на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.