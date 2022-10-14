Октябрь, 14 в 9:07

14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с праздником.

— Вы сражаетесь за Украину, независимость и свободу для всех следующих поколений. Абсолютные герои. Люди с большой буквы. Наши защитники и защитницы. Это день тех, кто борется. Это день того, за что мы боремся. Это день того, какую победу мы получим, – отметил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что 14 октября мы благодарим всех, кто сражался за Украину в прошлом, и всех, кто сражается за нее теперь.

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Также мы благодарим всех, кто побеждал тогда, и всех, кто непременно победит сейчас так, что это увенчает успехом борьбу многих поколений нашего народа, который всегда больше всего хотел одного – воли.

Президент напомнил, что украинскую землю пытались захватить и поработить, а наш народ — покорить и уничтожить. Были разные периоды, разные угрозы.

Но Украина выстояла. Причина одна – это наши защитники и защитницы.

К слову, 14 октября в Украине отмечают не только День защитников и защитниц. На эту дату приходится еще три праздника.

В их числе Покрова Пресвятой Богородицы, годовщина создания Украинской повстанческой армии (УПА) и День украинского казачества.

День защитников и защитниц 14 октября начали праздновать с 2014 года – после начала войны на Донбассе, которую развязала Россия. Он фактически пришел на замену советскому 23 февраля (так называемому Дню защитника отечества).