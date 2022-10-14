Жовтень, 14 в 9:07

14 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. Президент Володимир Зеленський привітав українських військових зі святом.

– Ви б’єтеся за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці. Це день тих, хто бореться. Це день того, за що ми боремося. Це день того, яку перемогу ми здобудемо, – зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що 14 жовтня ми дякуємо усім, хто бився за Україну в минулому, і всім, хто б’ється за неї тепер.

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Також ми дякуємо усім, хто перемагав тоді, і всім, хто неодмінно переможе зараз так, що це увінчає успіхом боротьбу багатьох поколінь нашого народу, який завжди найбільше хотів одного – волі.

Президент нагадав, що українську землю намагалися захопити й поневолити, а наш народ – підкорити й знищити. Були різні періоди, різні загрози.

Але Україна вистояла. Причина одна – це наші захисники й захисниці.

До слова, 14 жовтня в Україні відзначають не лише День захисників та захисниць. На цю дату припадає ще три свята.

Серед них Покрова Пресвятої Богородиці, річниця створення Української повстанської армії (УПА) та День українського козацтва.

День захисників і захисниць 14 жовтня почали святкувати з 2014 року – після початку війни на Донбасі, яку розв’язала Росія. Він фактично прийшов на заміну радянському 23 лютого (так званому Дню захисника вітчизни).