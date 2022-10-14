ЗСУ знищили 3 командних пункти та накрили 4 пункти ППО росіян – ОК Південь

Жовтень, 14 в 7:22

В ОК Південь розповіли про поточну оперативну обстановку на півдні Україні.

Ворог час від часу застосовує диверсійно-розвідувальні групи, як спроби викрити наші позиції.

– Так, сьогодні вдень ДРГ противника вийшла на наш спостережний пост. Внаслідок стрілецького бою противник зазнав втрат – є загиблі та поранені – і ретирувався, – йдеться у повідомленні.

По обіді було нанесено вогневе ураження з реактивних систем залпового вогню по Апостолівській громаді Криворіжжя, обійшлося без людських втрат.

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Також командування повідодомляє, що надвечір ворог атакував територію України з акваторії Чорного моря ракетами типу Калібр. Одну з них, спрямовану по Одещині, сили нашої протиповітряної оборони знищили.

Ворожа авіація двічі атакувала наші позиції в районі Давидова Броду гелікоптером і штурмовиком. Без втрат.

У повідомленні командування йдеться, що наші авіаційні удари були в 3,5 рази більші за кількістю та в десятки разів ефективніші за результативністю: уражено 4 позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському і Каховському районах, а також 3 місця скупчення живої сили, озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

Результатами стало знищення двох реактивних систем залпового вогню Ураган, Града, важкої вогнеметної системи Сонцепьок, станції радіоелектронної боротьби, двох 120–ти мм мінометів, трьох танків, трьох командних пунктів підрозділів ворожої 35-ої армії.

При спробі проведення повітряної розвідки ворог позбавлений двох безпілотних шпигунів типу Орлан-10.

Повідомляється, що в Чорному морі вороже корабельне угруповання при помірному штормі зросло до 15 одиниць, які продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму. На бойовому чергуванні 3 носії Калібрів, серед яких один – підводний. Загальне ракетне спорядження –до 20 ракет.

Джерело: ОК Південь