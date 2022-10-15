Россия атаковала дронами инфраструктуру Запорожья, начался пожар
В Запорожье прогремел взрыв.
Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии появились сообщения, что на месте взрыва начался пожар.
Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев подтвердил обстрелы города.
— Враг коварно атакует Запорожье дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар, — сообщил он.
Куртев добавил, что сейчас информация о пострадавших уточняется.
В соцсетях сообщают, что звуки перед взрывами похожи на проезд мопедов, что может указывать на иранские беспилотники Shahed-136, которые также являются так называемыми дронами-камикадзе.
Позднее, в 1:10 15 октября, стало известно о новых взрывах в Запорожье.
Местные Telegram каналы публикуют видео взрывов.