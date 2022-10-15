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Факты / Україна

Россия атаковала дронами инфраструктуру Запорожья, начался пожар

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
вибух у Дніпрі
Фото: Depositphotos

В Запорожье прогремел взрыв.

Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии появились сообщения, что на месте взрыва начался пожар.

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Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев подтвердил обстрелы города.

— Враг коварно атакует Запорожье дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар, — сообщил он.

Куртев добавил, что сейчас информация о пострадавших уточняется.

В соцсетях сообщают, что звуки перед взрывами похожи на проезд мопедов, что может указывать на иранские беспилотники Shahed-136, которые также являются так называемыми дронами-камикадзе.

Позднее, в 1:10 15 октября, стало известно о новых взрывах в Запорожье.

Местные Telegram каналы публикуют видео взрывов.

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