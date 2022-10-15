Росія атакувала дронами інфраструктуру Запоріжжя, почалась пожежа
У Запоріжжі прогримів вибух.
Перед цим у місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Згодом з’явилися повідомлення, що на місці вибуху почалася пожежа.
Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв підтвердив обстріли міста.
– Ворог підступно атакує Запоріжжя дронами-камікадзе. Унаслідок ворожої атаки постраждали об’єкти інфраструктури. На місці сталася пожежа, – повідомив він.
Куртєв додав, що зараз інформація про постраждалих уточнюється.
У соцмережах повідомляють, що звуки перед вибухами схожі на проїзд мопедів, що може вказувати на іранські безпілотники Shahed-136, які також є так званими дронами-камікадзе.
Пізніше, о 1:10 15 жовтня, стало відомо про нові вибухи в Запоріжжі.
Місцеві Telegram-канали публікують відео вибухів.
Оновлено о 1:50. Місцеві соцмережі повідомляють про повторні вибухи. Перед цим повідомлялось, що на місці прильотів працюють рятувальники.