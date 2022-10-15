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Факти / Україна

Росія атакувала дронами інфраструктуру Запоріжжя, почалась пожежа

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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вибух у Дніпрі
Фото: Depositphotos

У Запоріжжі прогримів вибух.

Перед цим у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Згодом з’явилися повідомлення, що на місці вибуху почалася пожежа.

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Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв підтвердив обстріли міста.

– Ворог підступно атакує Запоріжжя дронами-камікадзе. Унаслідок ворожої атаки постраждали об’єкти інфраструктури. На місці сталася пожежа, – повідомив він.

Куртєв додав, що зараз інформація про постраждалих уточнюється.

У соцмережах повідомляють, що звуки перед вибухами схожі на проїзд мопедів, що може вказувати на іранські безпілотники Shahed-136, які також є так званими дронами-камікадзе.

Пізніше, о 1:10 15 жовтня, стало відомо про нові вибухи в Запоріжжі.

Місцеві Telegram-канали публікують відео вибухів.

Оновлено о 1:50. Місцеві соцмережі повідомляють про повторні вибухи. Перед цим повідомлялось, що на місці прильотів працюють рятувальники.

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