Взрывы в Кривом Роге и Запорожье: что происходит на 234 сутки войны (онлайн)
В Белгороде раздались взрывы на ТЭС ЛУЧ, из-за чего в районах исчез свет.
Число погибших в результате обстрела РФ запорожской многоэтажки 9 октября увеличилось до 13 человек.
Враг выпустил по Запорожью еще три ракеты С-300.
Миллиардер и предприниматель Илон Маск подтвердил отказ финансировать работу Starlink в Украине.
ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Украины и признании российского режима террористическим.
Украина освободила из плена РФ 20 человек, среди которых бойцы ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии и Военно-морских сил.
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