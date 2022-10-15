Глава украинской разведки уверен, что “украинские военнослужащие уже являются одними из лучших в мире специалистами”.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире информационного телемарафона Єдині новини.

— После этой войны однозначно много чего из военной науки, тактики ведения боя, стратегии будет изменено — исходя из того, как продвигалась эта война. Несомненно, украинские военнослужащие уже являются одними из лучших в мире специалистами хотя бы по той причине, что это первая после Второй мировой абсолютно полностью конвенционная война, в которой применяются абсолютно все типы вооружения, — говорит глава разведки.