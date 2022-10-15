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Факты / Україна
Малиновская Ангелина |
Взрывы в Кривом Роге и Запорожье: что происходит на 234 сутки войны (онлайн)

Взрывы в Кривом Роге и Запорожье: что происходит на 234 сутки войны (онлайн)

В Белгороде раздались взрывы на ТЭС ЛУЧ, из-за чего в районах исчез свет.

Число погибших в результате обстрела РФ запорожской многоэтажки 9 октября увеличилось до 13 человек.

Враг выпустил по Запорожью еще три ракеты С-300.

Миллиардер и предприниматель Илон Маск подтвердил отказ финансировать работу Starlink в Украине.

ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Украины и признании российского режима террористическим.

Украина освободила из плена РФ 20 человек, среди которых бойцы ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии и Военно-морских сил.

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01:02 - 15 октября

В результате вражеской атаки дронами-камикадзе Запорожья пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар.

Информация о пострадавших уточняется.

Об этом заявил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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00:48 - 15 октября

Глава украинской разведки уверен, что “украинские военнослужащие уже являются одними из лучших в мире специалистами”.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире информационного телемарафона Єдині новини.

— После этой войны однозначно много чего из военной науки, тактики ведения боя, стратегии будет изменено — исходя из того, как продвигалась эта война. Несомненно, украинские военнослужащие уже являются одними из лучших в мире специалистами хотя бы по той причине, что это первая после Второй мировой абсолютно полностью конвенционная война, в которой применяются абсолютно все типы вооружения, — говорит глава разведки.

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00:35 - 15 октября

В Запорожье прогремел взрыв.

Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Перед этим, по данным из местных соцсетей, в городе слышали звук мопеда, что может свидетельствовать об использовании Россией иранских дронов Shahed-136.

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00:06 - 15 октября

В Кривом Роге раздались взрывы.

До этого в городе и Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

По подтвержденным данным, в городе работает украинское ПВО.

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