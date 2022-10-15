Жовтень, 15 в 19:07

Військове командування Російської Федерації проводить агітацію серед строковиків через необхідність поповнення особового складу, який зазнав втрат у війні проти України.

Про це повідомили у зведенні Генштабу Збройних сил України ввечері 15 жовтня.

Військові повідомили, що окупанти намагаються зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

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– Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, – повідомили в Генштабі.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби окупанти завдали чотири ракетні та 17 авіаційних ударів, а також здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ.

– Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів. Серед них – Костянтинівка, Білогір’я, Іванівка, Нікополь, Бахмут, Соледар, Яковлівка, Давидів Брід та Наливайківка, – повідомили військові.

В зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької, Київської та інших областей. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed -136, йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також запуск ударних БпЛА з території республіки білорусь.

обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також запуск ударних БпЛА з території республіки білорусь. На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Прогрес Чернігівської області та Павлівка, Дмитрівка, Мезенівка, Бачівськ, Соснівка Сумської області.

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Прогрес Чернігівської області та Павлівка, Дмитрівка, Мезенівка, Бачівськ, Соснівка Сумської області. на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Гатище, Липці, Огірцеве, Стариця, Уди. Також ворог задіяв БпЛА для корегування вогню артилерії;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Гатище, Липці, Огірцеве, Стариця, Уди. Також ворог задіяв БпЛА для корегування вогню артилерії; на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Зарічне, Надія, Першотравневе, Терни та Торське;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Зарічне, Надія, Першотравневе, Терни та Торське; на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення.

противник здійснював обстріли з танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти наступальних дій не проводили. Вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Білогір’я, Вугледар, Времівка, Залізничне, Микільське, Новоукраїнка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське.

окупанти наступальних дій не проводили. Вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Білогір’я, Вугледар, Времівка, Залізничне, Микільське, Новоукраїнка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське. На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив більш як 60 вильотів БпЛА.

У Генштабі заявили, що в збройних силах РФ продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України.

– Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту Російської Федерації розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу, – повідомили військові.

Командування РФ пропонує військовослужбовцям високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення.

– Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією. Так, в відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу Російської Федерації, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг, – розповіли у Генштабі.

Водночас українські підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове на Краматорському напрямку, Яковлівка, Берестове, Бахмут, Бахмутське та Опитне на Бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка та Побєда на Авдіївському напрямку.

Авіація України протягом доби завдала 30 ударів.

– Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БпЛА та один вертоліт ворога, – йдеться у повідомленні.

Ракетні війська і артилерія сил оборони України за минулу добу уразили п’ять пунктів управління, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів. Також в зону вогневого ураження потрапили позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі.