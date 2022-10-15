Надкусил арбуз в эфире: в ВСУ намекнули на хорошие новости из Херсона

Октябрь, 15 в 0:46

Начальник пресс-службы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Зелинский с арбузом тонко намекнул, что скоро украинцам стоит ждать хороших новостей из Херсона.

Он в эфире Єдиних новин надкусил арбуз, отвечая на вопрос об освобождении Херсона.

Зелинский отметил, что он ждал этого вопроса и подготовился. Он достал кусок арбуза, надкусил в прямом эфире и сказал, что стоит эту информацию подождать от Генштаба ВСУ.

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– Мы комментировать не можем, потому что это сейчас запрещено. Дождитесь информации от Генерального штаба. Вам все сообщат, все расскажут. И все будет Украина, – сказал Зелинский, держа в руках надкушенный арбуз.

Напомним, ранее западные аналитики заявили, что ВСУ очень скоро смогут отвоевать Херсон.

Фото: скрин с видео