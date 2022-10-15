Надкусив кавун в ефірі: у ЗСУ натякнули на хороші новини з Херсону

Жовтень, 15 в 0:46

Начальник пресслужби 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Зелінський з кавуном тонко натякнув, що скоро українцям варто чекати на хороші новини з Херсону.

Він в ефірі Єдиних новин надкусив кавун, відповідаючи на запитання про звільнення Херсона.

Зелінський зазначив, що він чекав на це запитання і підготувався. Він дістав скибку кавуна, надкусив у прямому ефірі і сказав, що варто на цю інформацію почекати від Генштабу ЗСУ.

Зараз дивляться

– Ми коментувати не можемо, тому що це зараз заборонено. Дочекайтеся від Генерального штабу інформації. Вам усе повідомлять, усе розкажуть. І все буде Україна, – сказав Зелінський, тримаючи в руках надкушений кавун.

Нагадаємо, що раніше західні аналітики заявили, що ЗСУ дуже скоро зможуть відвоювати Херсон.

Фото: скрін з відео