Надкусив кавун в ефірі: у ЗСУ натякнули на хороші новини з Херсону
Начальник пресслужби 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Зелінський з кавуном тонко натякнув, що скоро українцям варто чекати на хороші новини з Херсону.
Він в ефірі Єдиних новин надкусив кавун, відповідаючи на запитання про звільнення Херсона.
Зелінський зазначив, що він чекав на це запитання і підготувався. Він дістав скибку кавуна, надкусив у прямому ефірі і сказав, що варто на цю інформацію почекати від Генштабу ЗСУ.
– Ми коментувати не можемо, тому що це зараз заборонено. Дочекайтеся від Генерального штабу інформації. Вам усе повідомлять, усе розкажуть. І все буде Україна, – сказав Зелінський, тримаючи в руках надкушений кавун.
Нагадаємо, що раніше західні аналітики заявили, що ЗСУ дуже скоро зможуть відвоювати Херсон.
Фото: скрін з відео