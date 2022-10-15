Стерненко та Тополя обіцяють $20 тис. за полоненого терориста Гіркіна

Жовтень, 15 в 18:20

Тому, хто візьме у полон колишнього ватажка “ДНР” Ігоря Гіркіна, який відправився на війну в Україну, обіцяють винагороду у розмірі $20 тис.

Про те, що терорист їде на фронт повідомила його дружина Мирослава Регінська в російських соцмережах.

Вона опублікувала спільне фото, на якому Гіркін одягнений у військову форму РФ.

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На це відреагував Сергій Стерненко. У своєму Telegram-каналі він написав, що це хороша новина.

— Новина хороша, бо він або скоро подохне, або опиниться у полоні. Обидва варіанти нас влаштовують.

А у Twitter він оголосив винагороду у розмірі $10 тис. тому, хто візьме військового злочинця у полон.

Під дописом користувачі пишуть: Нехай розпочнеться полювання, Він сам за $10 тис. здасться в полон, Акція: впіймай відомого террориста і отримай стильний рюкзачок.

А деякі користувачі пропонують поповнити суму винагородження за полоненого терориста. Зокрема фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя повідомив, що додасть з власних заощаджень $10 тис.

— Додам ще $10 тис. власних заощаджень до $10 тис. Сергія Стерненка тому, хто візьме Гіркіна в полон живим. Він ще по Боїнгу має дати покази.

Стерненко прокоментував допис Тополі, зазначивши, що сума винагороди може збільшитися.

Ігор Гіркін (Стрєлков) – колишній “міністр оборони” терористичної організації “ДНР”. Українська влада пов’язує його із ГРУ РФ. Він проходить як обвинувачений у справі про збиття літака рейсу MH17. У 2019 році Нідерланди оголосили його у міжнародний розшук.

СБУ та Генеральна прокуратура України порушили проти Гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тортури та навмисні вбивства.