Октябрь, 15 в 13:55

Российский военный рассказал своему товарищу, что от 1 и 3- роты ничего не осталось – их уничтожили украинские артиллеристы.

Перехват телефонного разговора опубликовал ГУР Минобороны Украины.

Солдат рассказывает, вряд ли они будут продвигаться вперед.

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– Вот у нас осталось четыре танка и людей, может, сотня. И все. Неизвестно, придет ли подкрепление… Вот ты едешь вперед и не знаешь, есть ли там кто-нибудь. Задавишь пехотинца, который там в окопе сидит или нет. Я на танке еду и боюсь, что меня свои могут ПТУРом зах**рить, – рассказывает оккупант.

В ответ товарищ спрашивает, зачем он вообще поехал туда. На что тот отвечает, что и сам не знает.

Еще оккупант рассказал, что украинские военные с помощью дронов гоняются за техникой захватчиков, высчитывают позиции врага.

– У нас была пехота 600 человек. Из этих 600 человек осталось, может, 50-60. Просто 300-е, 200-е. На передовой лежат 200-е с 8 сентября, их оттуда просто не могут забрать, — жалуется оккупант.

По его словам, украинские аэроразведчики очень ловко отслеживают вражескую технику. А артиллеристы ВСУ очень точно бьют по целям, чего нельзя сказать про своих.

— В бинокль смотришь, из ангара в футболочках украинцы вышли, запустили “птичку”. “Птичка” пожужжала, координаты собрала, где технику увидела. Они по рации передали. Все. Либо “двустволка”, либо арта туда прилетела. Четко в цель. А нашим даешь координаты, а они за три километра от “укропов” куда-то стреляют или вообще по своим гатят, — рассказывает российский воин.

На это товарищ отвечает, что по телевидению рассказывают только о победах и каком-то временном отступлении.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор, в котором оккупант жаловался, что у российских солдат сдают нервы на фронте, поскольку они начинают стреляться с привидениями.