Жовтень, 15 в 13:55

Російський військовий розповів своєму товаришу, що від 1 та 3 роти нічого не лишилося – їх знищили українські артилеристи.

Перехоплення телефонної розмови опублікувало ГУР Міноборони України.

Солдат розповідає, що навряд чи вони будуть просуватися вперед.

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– Ось у нас лишилося чотири танки і людей, може, сотня. І все. Невідомо, чи прийде підкріплення… Ось ти їдеш вперед і не знаєш, чи є там хтось. Задавиш піхотинця, який там в окопі сидить чи ні. Я на танку їду і боюся, що мене свої можуть ПТУРом зах**рити, – розповідає окупант.

На це все товариш вояки запитує, навіщо він туди поїхав. На що той відповідає, що не знає.

Ще окупант розповів, що українські військові за допомогою дронів ганяються за технікою загарбників, вираховують позиції ворога.

– У нас була піхота 600 осіб. З цих 600 осіб лишилося, може, 50-60. Просто 300-ті, 200-ті. На передовій лежать 200-ті з 8 вересня, їх звідти просто не можуть забрати, – жаліється окупант.

За його словами, українські аеророзвідники дуже вправно відстежують ворожу техніку. А артилеристи ЗСУ дуже точно б’ють по цілях, чого не можна сказати про своїх.

– В бінокль дивишся, з ангару у футболочках українці вийшли, запустили “пташку”. “Пташка” пожужала, координати зібрала, де техніку побачила. Вони по рації передали. Все. Або двостволка, або арта туди прилетіла. Чітко в ціль. А нашим даєш координати, а вони за три кілометри від “укропів” кудись стріляють або взагалі по своїх гатять, – розповідає російський вояка.

На це товариш відповідає, що по телебаченню розповідають лише про перемоги і якійсь тимчасовий відступ.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову, в якій окупант жалівся, що у російських солдатів здають нерви на фронті, оскільки вони починають стрілятися з привидами.