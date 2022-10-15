Октябрь, 15 в 0:37

Украина может выдавать Международному уголовному суду (МУС) подозреваемых в военных преступлениях россиян, хотя Россия не является членом МУС.

Об этом заявил главный прокурор суда Карим Хан.

По его словам, власти Украины могут отправить задержанных россиян в суд в Гааге, если судебные процессы не смогут пройти на украинской территории по юридическим причинам. В 2002 году, когда был создан МУС, Россия отказалась присоединиться к учреждению.

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— С правовой стороны да, это не станет препятствием для нашей юрисдикции. Конечно, если бы была потребность… и была бы причина, почему эти суды не могли состояться в Украине, например, из-за каких-то дополнительных правовых положений, то я уверен, что мы получили бы сотрудничество с Украиной, — сказал Карим Хан, которого цитирует Голос Америки.

Главный прокурор сообщил, когда суд сможет вынести первые приговоры. Впрочем, после встречи министров юстиции Евросоюза в Люксембурге еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс говорил, что по словам Хана, “первые дела уже должны быть на столе Международного уголовного суда, скорее всего, до конца года, и тогда могут начаться первые судебные процессы”.

Глава Офиса генпрокурора Украины Андрей Костин говорил, что о подозрении в преступлении агрессии сообщили 626 представителям политического и военного руководства России. В то же время о подозрении в военных преступлениях в ОГПУ сообщили 176 российским военным, а суды уже вынесли 10 приговоров.

— Работаем совместно, чтобы привлечь РФ к ответственности за военные преступления — как непосредственных исполнителей, так и всю цепь командования. Это главная тема наших встреч с лидерами международного правосудия сегодня в Гааге. Движемся к созданию Специального международного трибунала для руководства РФ и разработки механизма компенсации причиненного пострадавшим вреда, — написал ранее Костин в Twitter.

Между МУС и Офисом генпрокурора Украины существует договоренность, что сотрудники Международного суда могут самостоятельно проводить следственные и процессуальные действия на украинской территории после согласования с Генпрокурором. В частности, была обсуждена возможность открытия Офиса прокурора МУС в Украине.

Кроме того, издание Голос Америки напоминает, что глава следственного органа, уполномоченного ООН, заявил, что действия РФ на территории Украины “могут быть квалифицированы как военные преступления”. Это, в частности, внесудебные казни, изнасилования, пытки, отсутствие пищи, воды и медицинской помощи, заключение детей и другие преступления.

В отчете ООН, который был обнародован в конце сентября, говорится об установлении Комиссией случаев нарушений прав, совершенных российскими военнослужащими на территории Украины с 24 февраля. В отчете были названы такие виды закононарушений как сексуальное насилие, пытки, жестокое и бесчеловечное обращение.