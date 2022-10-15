Жовтень, 15 в 0:37

Україна може видавати Міжнародному кримінальному суду (МКС) підозрюваних у воєнних злочинах росіян, хоч Росія не є членом МКС.

Про це заявив головний прокурор суду Карім Хан.

За його словами, влада України може відправити затриманих росіян до суду в Гаазі, якщо судові процеси не зможуть пройти на українській території з юридичних причин. У 2002 році, коли був створений МКС, Росія відмовилася приєднатися до установи.

Зараз дивляться

– З правового боку так, це не стане перешкодою для нашої юрисдикції. Звичайно, якби була потреба… і була б причина, чому ці суди не могли відбутися в Україні, наприклад, через якісь додаткові правові положення, то я впевнений, що ми отримали б співпрацю з Україною, – сказав Карім Хан, якого цитує Голос Америки.

Головний прокурор повідомив, коли суд зможе винести перші вироки. Втім, після зустрічі міністрів юстиції Євросоюзу у Люксембурзі єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс казав, що за словами Хана, “перші справи вже мають бути на столі Міжнародного кримінального суду, швидше за все, до кінця року, і тоді можуть початися перші судові процеси”.

Очільник Офісу генпрокурора України Андрій Костін казав, що про підозру в злочині агресії повідомили 626 представникам політичного і військового керівництва Росії. Водночас про підозру у воєнних злочинах в ОГПУ повідомили 176 російським військовим, а суди вже ухвалили 10 вироків.

– Працюємо спільно, щоб притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини — як безпосередніх виконавців, так і весь ланцюг командування. Це головна тема наших зустрічей з лідерами міжнародного правосуддя сьогодні в Гаазі. Рухаємося до створення Спеціального міжнародного трибуналу для керівництва РФ та розробки механізму компенсації заподіяної постраждалим шкоди, – написав раніше Костін у Twitter.

Між МКС та Офісом генпрокурора України існує домовленість, що співробітники Міжнародного суду можуть самостійно проводити слідчі та процесуальні дії на українській території після погодження з Генпрокурором. Зокрема, було обговорено можливість відкриття Офісу прокурора МКС в Україні.

Крім того, видання Голос Америки нагадує, що голова слідчого органу, уповноваженого ООН, заявив, що дії РФ на території України “можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини”. Це, зокрема, позасудові страти, зґвалтування, тортури, відсутність їжі, води та медичної допомоги, ув’язнення дітей та інші злочини.

У звіті ООН, що був оприлюднений наприкінці вересня, йдеться про встановлення Комісією випадків порушень прав, що були вчинені російськими військовослужбовцями на території Україні з 24 лютого. У звіті були названі такі види законопорушень як сексуальне насильство, катування, жорстоке та нелюдське поводження.