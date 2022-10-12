МУС проведет расследование относительно массированного обстрела Украины 10 октября
Международный уголовный суд (МУС) проведет расследование массированной российской атаки по городам Украины 10 октября.
Об этом заявил главный прокурор МУС Карим Хан в интервью CNN.
— Закон должен служить для вас заверением, что в Украине и других местах будет день расплаты, когда каждый нарушитель, каждый человек с оружием или ракетами, или со способностью создать террор для уязвимых, для наших следующих поколений, поймет, что пришло время закона, — сказал Хан.
Он рассказал, что сотрудники его офиса во время обстрела прятались в укрытии вместе со многими гражданскими детьми, мужчинами и женщинами.
— Это вопрос, который касается вопросов морали, вопросов прав и вопросов эмпатии и человечности. Мы должны быть там, чтобы докопаться до истины, — добавил Карим Хан.
По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток 10 октября оккупационные войска РФ нанесли более 61 ракетный и 32 авиационных удара по Украине. В этот день противовоздушные системы обороны Украины смогли уничтожить 73 российские воздушные цели. По состоянию на утро 11 октября было известно о 19 погибших и 105 раненых в следствии атак РФ.