Октябрь, 12 в 3:33

Международный уголовный суд (МУС) проведет расследование массированной российской атаки по городам Украины 10 октября.

Об этом заявил главный прокурор МУС Карим Хан в интервью CNN.

— Закон должен служить для вас заверением, что в Украине и других местах будет день расплаты, когда каждый нарушитель, каждый человек с оружием или ракетами, или со способностью создать террор для уязвимых, для наших следующих поколений, поймет, что пришло время закона, — сказал Хан.

Он рассказал, что сотрудники его офиса во время обстрела прятались в укрытии вместе со многими гражданскими детьми, мужчинами и женщинами.

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— Это вопрос, который касается вопросов морали, вопросов прав и вопросов эмпатии и человечности. Мы должны быть там, чтобы докопаться до истины, — добавил Карим Хан.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток 10 октября оккупационные войска РФ нанесли более 61 ракетный и 32 авиационных удара по Украине. В этот день противовоздушные системы обороны Украины смогли уничтожить 73 российские воздушные цели. По состоянию на утро 11 октября было известно о 19 погибших и 105 раненых в следствии атак РФ.