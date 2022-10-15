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Факты / Україна

В Украине заработала новая программа международной помощи: кто получит 2,2 тыс. грн

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В Украине заработала новая программа международной помощи: кто получит 2,2 тыс. грн
Фото: Depositphotos

На освобожденных от российских оккупантов территориях стартовала новая программа международной помощи.

По информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, 2 200 грн разово смогут получить граждане, которые пострадали от оккупации и жили на соответствующих территориях в момент их освобождения.

Это совместный проект Минреинтеграции, Международной организации по миграции ООН и Укрпочты.

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Сегодня первые выплаты начались в Лимане и Святогорске Донецкой области.

Напомним, жители территорий, которые были освобождены от российской оккупации, могут получить несколько видов финансовой помощи.

В деоккупированных городах и селах действует пилотный проект денежной помощи, который реализуется Минреинтеграции совместно с обществом Красного Креста Украины.

Кроме того, Укрпочта делает выплаты в размере 1 200 грн на каждого находящегося в оккупации члена семьи.

Больше о том, какую помощь могут получить жители освобожденных территорий – читайте в нашем материале.

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