В Украине заработала новая программа международной помощи: кто получит 2,2 тыс. грн
На освобожденных от российских оккупантов территориях стартовала новая программа международной помощи.
По информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, 2 200 грн разово смогут получить граждане, которые пострадали от оккупации и жили на соответствующих территориях в момент их освобождения.
Это совместный проект Минреинтеграции, Международной организации по миграции ООН и Укрпочты.
Сегодня первые выплаты начались в Лимане и Святогорске Донецкой области.
Напомним, жители территорий, которые были освобождены от российской оккупации, могут получить несколько видов финансовой помощи.
В деоккупированных городах и селах действует пилотный проект денежной помощи, который реализуется Минреинтеграции совместно с обществом Красного Креста Украины.
Кроме того, Укрпочта делает выплаты в размере 1 200 грн на каждого находящегося в оккупации члена семьи.
Больше о том, какую помощь могут получить жители освобожденных территорий – читайте в нашем материале.