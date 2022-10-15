Жовтень, 15 в 16:10

На звільнених від російських окупантів територіях стартувала нова програма міжнародної допомоги.

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, 2 200 грн разово зможуть отримати громадяни, які постраждали від окупації та жили на відповідних територіях в момент їхнього звільнення.

Це спільний проєкт Мінреінтеграції, Міжнародної організації з міграції ООН та Укрпошти.

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Сьогодні перші виплати почалися в Лимані та Святогірську Донецької області.

Нагадаємо, мешканці територій, звільнених від російської окупації, можуть отримати декілька видів фінансової допомоги.

Так, у деокупованих містах і селах діє пілотний проєкт грошової допомоги, який реалізується Мінреінтеграції спільно з товариством Червоного Хреста України.

Крім того, Укрпошта здійснює виплати у розмірі 1 200 грн на кожного члена сім’ї, що перебуває в окупації.

Більше про те, яку допомогу можуть отримати мешканці звільнених територій – читайте у нашому матеріалі.