Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

В Україні запрацювала нова програма міжнародної допомоги: хто отримає 2,2 тис. грн

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
В Україні запрацювала нова програма міжнародної допомоги: хто отримає 2,2 тис. грн
Фото: Depositphotos

На звільнених від російських окупантів територіях стартувала нова програма міжнародної допомоги.

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, 2 200 грн разово зможуть отримати громадяни, які постраждали від окупації та жили на відповідних територіях в момент їхнього звільнення.

Це спільний проєкт Мінреінтеграції, Міжнародної організації з міграції ООН та Укрпошти.

Зараз дивляться

Сьогодні перші виплати почалися в Лимані та Святогірську Донецької області.

Нагадаємо, мешканці територій, звільнених від російської окупації, можуть отримати декілька видів фінансової допомоги.

Так, у деокупованих містах і селах діє пілотний проєкт грошової допомоги, який реалізується Мінреінтеграції спільно з товариством Червоного Хреста України.

Крім того, Укрпошта здійснює виплати у розмірі 1 200 грн на кожного члена сім’ї, що перебуває в окупації.

Більше про те, яку допомогу можуть отримати мешканці звільнених територій – читайте у нашому матеріалі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка