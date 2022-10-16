Мы его проклинаем! Оккупант рассказал жене о ненависти военных к Путину
Мобилизованный россиянин, воюющий в районе Снигиревки под Николаевом, рассказал жене о медицинском обеспечении на фронте и ненависти военных к Владимиру Путину.
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало очередной перехват.
У него запущенная форма стрептодермии (заболевание кожи), однако его никто не лечит, нет даже элементарной перекиси водорода, и единственное спасение от ужасных отеков на ногах – это смачивание мочой по совету жены.
– Каждый за себя. Если даже у кого-то что-то есть, то не дадут. За посылкой пока сходить не могу – идти далеко. Я в ботинки не влезу. Понимаешь? А если влезу, мне их потом придеться разрезать…Каждый выживает, как может! – жалуется оккупант.
Он также подверг жесткой критике Путина за мобилизацию и заговорил о необходимости организации протестов в РФ.
– Сказали, что даже если рота основная буде уходить в отпуск, то меня здесь оставят, поскольку я мобилизованный…Болеешь ты, не болеешь – до одного места. Скажи спасибо нашему главнокомандующему! Мобилизация вводится, когда на страну нападают, а не когда страна нападает! Сволочь такая! Как мы его тут проклинаем – это просто не передать словами. Его и его тупорылую братию, которая кинула нас сюда. Надо у нас поднимать общественность, чего он творит все, что хочет!? – считает россиянин.