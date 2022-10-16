Октябрь, 16 в 9:59

Мобилизованный россиянин, воюющий в районе Снигиревки под Николаевом, рассказал жене о медицинском обеспечении на фронте и ненависти военных к Владимиру Путину.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало очередной перехват.

У него запущенная форма стрептодермии (заболевание кожи), однако его никто не лечит, нет даже элементарной перекиси водорода, и единственное спасение от ужасных отеков на ногах – это смачивание мочой по совету жены.

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– Каждый за себя. Если даже у кого-то что-то есть, то не дадут. За посылкой пока сходить не могу – идти далеко. Я в ботинки не влезу. Понимаешь? А если влезу, мне их потом придеться разрезать…Каждый выживает, как может! – жалуется оккупант.

Он также подверг жесткой критике Путина за мобилизацию и заговорил о необходимости организации протестов в РФ.