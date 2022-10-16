Ми його проклинаємо! Окупант розповів дружині про ненависть військових до Путіна
Мобілізований росіянин, який воює в районі Снігурівки під Миколаєвом, розповів дружині про медичне забезпечення на фронті й ненависть військових до Володимира Путіна. Головне управління розвідки Міноборни України оприлюднило чергове перехоплення.
У нього запущена форма стрептодермії (захворювання шкіри), проте його ніхто не лікує, немає навіть елементарного перекису водню, і єдине спасіння від жахливих набряків на ногах – це змочування власною сечею за порадою дружини.
– Каждый за себя. Если даже у кого-то что-то есть, то не дадут. За посылкой пока сходить не могу – идти далеко. Я в ботинки не влезу. Понимаешь? А если влезу, мне их потом придеться разрезать…Каждый выживает, как может! – скаржиться окупант.
Він також жорстко розкритикував Путіна за мобілізацію і заговорив про необхідність організації протестів в РФ.
– Сказали, что даже если рота основная буде уходить в отпуск, то меня здесь оставят, поскольку я мобилизованный…Болеешь ты, не болеешь – до одного места. Скажи спасибо нашему главнокомандующему! Мобилизация вводится, когда на страну нападают, а не когда страна нападает! Сволочь такая! Как мы его тут проклинаем – это просто не передать словами. Его и его тупорылую братию, которая кинула нас сюда. Надо у нас поднимать общественность, чего он творит все, что хочет!? – вважає росіянин.