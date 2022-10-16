Жовтень, 16 в 9:59

Мобілізований росіянин, який воює в районі Снігурівки під Миколаєвом, розповів дружині про медичне забезпечення на фронті й ненависть військових до Володимира Путіна. Головне управління розвідки Міноборни України оприлюднило чергове перехоплення.

У нього запущена форма стрептодермії (захворювання шкіри), проте його ніхто не лікує, немає навіть елементарного перекису водню, і єдине спасіння від жахливих набряків на ногах – це змочування власною сечею за порадою дружини.

– Каждый за себя. Если даже у кого-то что-то есть, то не дадут. За посылкой пока сходить не могу – идти далеко. Я в ботинки не влезу. Понимаешь? А если влезу, мне их потом придеться разрезать…Каждый выживает, как может! – скаржиться окупант.

Він також жорстко розкритикував Путіна за мобілізацію і заговорив про необхідність організації протестів в РФ.

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