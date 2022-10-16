Жовтень, 16 в 10:23

З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ в Україні сягнули 65 тис. військових, з яких 300 – за останню добу, повідомляє Генштаб ЗСУ станом на ранок 16 жовтня.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Українські захисники за день знищили також 14 російських дронів, п’ять танків, 14 броньованих машин та сім артилерійських систем.

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Орієнтовні бойові втрати РФ з 24 лютого:

особовий склад – близько 65 000 (+300) осіб ліквідовано;

танки – 2 529 (+5);

бойові броньовані машини – 5 193 (+14);

артилерійські системи – 1 589 (+7);

РСЗВ – 365;

засоби ППО – 186;

літаки – 268;

гелікоптери – 242;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 224 (+14);

крилаті ракети – 316;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 959 (+8);

спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 235-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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