Красный Крест не приехал на линию разграничения для встречи с украинской делегацией – Лубинец

Октябрь, 17 в 19:03

Международный комитет Красного Креста так и не приехал на линию разграничения с временно оккупированной территорией, где его ждала украинская делегация.

Во время встречи организацию хотели побудить добиться от России доступа к Еленовке и посетить украинских военнопленных.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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— Это показалось для МККК сложнее, чем в очередной раз опубликовать “призывы к обеим сторонам” на страницах своего сайта. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить подобную поездку, Международный комитет Красного Креста мы не увидели, – заявил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что Украина хочет, чтобы вещи назывались своими именами — Украина допускает МККК к российским военнопленным, а Россия не допускает Красный Крест к украинским военнопленным. В частности, РФ пытает и убивает украинских военнопленных, а Украина соблюдает нормы Женевской конвенции.

– Это война, да. И она не безопасна. Но разве не для этого создана миссия МККК и не на ее деятельность и исполнение должного мандата люди со всего мира жертвуют средства? Или средства жертвуют на содержание дорогого офиса в Женеве и зарплаты топ-менеджерам, которые мигрируют от одной международной институции к другой, выражая очередную обеспокоенность и обвиняя тех, кто требует от них работы, в нарушении принципов нейтральности? – добавил Лубинец.

Фото: Дмитрий Лубинец