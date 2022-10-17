Червоний Хрест не приїхав на лінію розмежування для зустрічі з українською делегацією – Лубінець

Жовтень, 17 в 19:03

Міжнародний комітет Червоного Хреста так і не приїхав на лінію розмежування з тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація.

Під час зустрічі організацію хотіли спонукати домогтися від Росії доступу до Оленівки та відвідати українських військовополонених.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Зараз дивляться

– Це здалося для МКЧХ складніше, ніж просто вкотре опублікувати “заклики до обох сторін” на сторінках свого сайту. Незважаючи на наш заклик та готовність забезпечити подібну поїздку, Міжнародний комітет Червоного Хреста ми не побачили, – заявив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що Україна хоче, щоб речі називалися своїми іменами — Україна допускає МКЧХ до російських військовополонених, а Росія не допускає Червоний Хрест до українських військовополонених. Зокрема, РФ катує і вбиває українських військовополонених, а Україна дотримується норм Женевської конвенції.

– Це війна, так. І вона не є безпечною. Але хіба не для цього створена місія МКЧХ і не на її діяльність та виконання належного мандату люди з усього світу жертвують кошти? Чи кошти жертвують на утримання дорогого офісу в Женеві та зарплати топ-менеджерам, які мігрують від одної міжнародної інституції до іншої, висловлюючи чергове занепокоєння та звинувачуючи тих, хто вимагає від них роботи, у порушенні принципів нейтральності? – додав Лубінець.

Фото: Дмитро Лубінець