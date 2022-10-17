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Факты / Україна

Россия бросила на Донбасс 2 тысячи “зеков” — Зеленский

Малиновская Ангелина, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что ключевые горячие точки на Донбассе – это Соледар и Бахмут. Именно туда РФ бросила 2 тысячи “зэков”.

– Там продолжаются очень тяжелые бои. Против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тысячи “зеков” – они среди наемников именно там. И это “зеки” с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии. Вот так российское государство спонсирует террор – ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова. Кто-то в мире еще сомневается, стоит ли официально признавать Россию государством-террористом? Вряд ли, – заявил глава государства.

Зеленский также поблагодарил всех украинских военных, которые героически держат позиции и под Бахмутом, и под Соледаром, и на всех других направлениях, где сейчас продолжаются боевые столкновения – на востоке и на юге страны.

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